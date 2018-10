Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse din China in valoare de 257 de miliarde de dolari, iar noile tarife se vor aplica pentru restul marfurilor chineze care ajung pe piata americana.Potrivit unor oficiali din cadrul Administratiei de la Washington, citati de agentia Bloomberg, Statele Unite vor recurge la impunerea de taxe vamale suplimentare in cazul in care nu vor exista rezultate dupa discutiile pe teme comerciale pe care presedintele american, Donald Trump, le va avea cu omologul sau chinez, Xi Jinping.Cei doi lideri se vor intalni la summitul Grupului statelor dezvoltate si emergente - G20, programat in noiembrie in Buenos Aires.Citeste si:Trump planuieste sa creasca taxele pe importurile din China de la 10% la 25%Replica Chinei la taxele anuntate de Trump pentru importuriFMI avertizeaza: Razboiul taxelor ar putea aduce pierderi de 430 de miliarde de dolari economiei mondiale ...citeste mai departe despre " Trump pregateste taxe vamale pentru toate produsele din China " pe Ziare.com