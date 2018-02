Trump profita de memoriul controversat care ataca FBI pentru a se disculpa in dosarul implicarii Rusiei in alegeri

"Acest memoriu il disculpa complet pe 'Trump' in ancheta. Dar Vanatoarea de Vrajitoare Ruse continua si tot continua. Nu a existat nicio Complicitate si nu a existat nicio Obstructie (cuvantul care este folosit acum pentru ca, dupa un an de cercetari nesfarsite si de gasit NIMIC, complicitatea a murit). Este o rusine americana!", a scris Trump pe contul sau de Twitter , referindu-se la el folosind persoana a treia.Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati.This memo totally vindicates "Trump" in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018Presedintele american a aprobat declasificarea unei note confidentiale redactate de republicanii din Congres si care justifica aceste critici, detaliind, in opinia lor, un abuz de putere al FBI odata cu punerea sub ascultare a unui membru al echipei sale de campanie inainte de alegerile din noiembrie 2016.Nota de patru pagini, redactata de membrii republicani ai Comisiei pentru serviciile de informatii din Camera Reprezentantilor, in pofida opozitiei vehemente a membrilor sai democrati, a fost ulterior publicata pe site-ul Congresului."Memorandumul Nunes", de la numele presedintelui comisiei, Devin Nunes, urmareste sa retraseze procedura secreta a punerii sub ascultare a consilierului Carter Page de catre FBI cu concursul Departamentului Justitiei cu incepere din octombrie 2016.Potrivit republicanilor, anchetatorii si-ar fi justificat aceasta actiune bazandu-se pe un dosar de informatii redactat de un fost spion britanic, Christopher Steele, angajat de un cabinet american platit, la randul sau, de campania lui Hillary Clinton.Ei acuza FBI nu au adus la cunostinta judecatorilor care au autorizat puner ...citeste mai departe despre " Trump profita de memoriul controversat care ataca FBI pentru a se disculpa in dosarul implicarii Rusiei in alegeri " pe Ziare.com