Trump pune la cale atacarea Siriei. Ce a vorbit cu Theresa May

Potrivit unui comunicat al Cabinetului premierului Marii Britanii, Trump si May "au convenit ca regimul Assad a stabilit un model de comportament periculos in ceea ce priveste utilizarea armelor chimice", relateaza Reuters.Liderii celor doua state aliate considera ca "este vital ca utilizarea armelor chimice sa nu ramana necontestata" si pledeaza pentru "necesitatea de a descuraja utilizarea in continuare a armelor chimice de catre regimul Assad".Donald Trump si Theresa May au stabilit sa continue colaborarea pentru un "raspuns international" la presupusul atac chimic din orasul sirian Duma.Presedintele american urmeaza sa discute si cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre riposta la atacul chimic din Siria. Sunt sanse mari ca Donald Trump sa primeasca sustinere din partea Frantei si Marii Britanii pentru o operatiune militara impotriva regimului sirian condus de catre Bashar al-Assad.Pe de alta parte, Angela Merkel a anuntat ca Germania nu se va alatura unui posibil atac impotriva Siriei.May are acordul GuvernuluiMinistrii britanici din Guvernul May au convenit, joi, asupra "nevoii de a lua masuri" in Siria, pentru a descuraja folosirea armelor chimice de catre regimul sirian, potrivit unui comunicat al Cabinetului de la Londra, preluat de BBC.Ministrii au fost de acord ca este "foarte probabil" ca regimul condus de catre Bashar al-Assad sa fie responsabil pentru atacul chimic din orasul Duma, iar folosirea unor astfel de arme asupra civililor nu ar trebui sa ramana fara raspuns.Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului, in conditiile in care armata britanica ar putea participa la un atac al SUA in Siria. Intrunirea Executivului de la Londra a durat peste doua ore."Premierul a spus ca este vorba despre un act socant si barbar care a ucis pana la 75 de persoane, inclusiv copii, in modul cel mai ingrozitor si inuman. Cabinetul a fost de acord ca regimul Assad are un istoric privind utilizarea armelor chimice si este foarte probabil ca regimul sa fie este responsabil pentru atacul de sambata.Premierul a spus ca este un exemplu suplimentar de eroziune a legislatiei internationale in ceea ce priveste utilizarea armelor chimice, un motiv de ...citeste mai departe despre " Trump pune la cale atacarea Siriei. Ce a vorbit cu Theresa May " pe Ziare.com