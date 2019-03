Trump, pus la zid de americani dupa ce i-a luat apararea lui Kim in legatura cu moartea tragica a studentului Otto Warmbier

Dupa summitul de la Hanoi cu liderul nord-coreean pe care l-a numit "prieten", presedintele american a fost intrebat joi la fata locului daca a discutat despre soarta lui Otto Warmbier, care a murit in iunie 2017 la 22 ani, relateaza France Presse.Kim Jong Un "mi-a spus ca nu stia despre asta si il cred", a raspuns Donald Trump intr-o conferinta de presa.Kim Jong Un "s-a simtit prost atunci, i-am vorbit despre asta si s-a simtit intr-adevar prost. El cunostea foarte bine cazul, dar a aflat mai tarziu", a adaugat Trump.Cuvintele sale au provocat reactii de indignare in Statele Unite, unde democratii au facut comparatie cu declaratiile anterioare ale presedintelui care a luat apararea altor lideri controversati - printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman si presedintele rus Vladimir Putin - in contradictie cu propriile servicii de informatii."Americanii cunosc cruzimea exercitata asupra lui Otto Warmbier de regimul nord-coreean", a reactionat joi - fara sa-l citeze pe Donald Trump direct - fosta ambasadoare a Statelor Unite la ONU si figura importanta a Partidului Republican, Nikki Haley.Fostul senator si candidat in alegerile primare republicane din 2012, Rick Santorum, a mers chiar mai departe, numind remarcile lui Donald Trump ca "reprobabile" la CNN.Dintre democrati, presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a calificat drept "ciudat" faptul ca Donald Trump "a ales sa-i creada pe Putin, Kim Jong Un, care pentru mine sunt niste bestii".Student la Universitatea din Virginia, Otto Warmbier a fost arestat la Phenian in timpul unei calatorii. El a fost condamnat la 15 ani de munca fortata pentru furtul unui poster de propaganda in timpul sederii sale si detinut timp de 18 luni.In decembrie 2018, un tribunal din Washington a condamnat Coreea de Nord sa plateasca 501 milioane de dolari pentru responsabilitatea sa in moartea studentului, considerand ca el a fost torturat. Phenianul dezminte acest lucru.Cand deja era presedinte, Donald Trump a scris pe Twitter in septembrie 2017: "Otto a fost torturat dincolo de imaginabil". El i-a invitat pe parintii studentului la discursul sau anual privind Starea Uniunii din 2018.Citeste mai mult ...citeste mai departe despre " Trump, pus la zid de americani dupa ce i-a luat apararea lui Kim in legatura cu moartea tragica a studentului Otto Warmbier " pe Ziare.com