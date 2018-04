"Multe victime, inclusiv femei si copii, in urma unui atac chimic necugetate in Siria. Zona in care se petrec atrocitatile a fost inchisa si inconjurata de armata siriana, astfel ca este complet inaccesibila pentru lumea exterioara. Presedintele Putin, Rusia si Iranul sunt responsabile pentru sprijinirea animalului Assad.Un mare pret va fi platit. Deschideti imediat zona pentru accesul asistentei medicale si pentru verificari! Un alt dezastru umanitar comis fara niciun motiv. Bolnav! Daca presedintele Obama ar fi depasit asa-zisa linie rosie declarata, dezastrul sirian s-ar fi incheiat cu mult timp in urma! Animalul Assad ar fi fost istorie!", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter O serie de organizatii umanitare si mai multi medici sustin ca minimum 70 de persoane au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome precum convulsii si saliva abundenta (spume la gura), specifice pentru expunerea la substante neurotoxice sau clor.Potrivit unor surse de la fata locului, ar fi fost folosit un dispozitiv de tip bomba-butoi cu gaz sarin, care a fost aruncat dintr-un elicopter. Orasul sirian Douma este ultima reduta a gruparii insurgente Jaish al-Islam din regiunea Ghuta de Est, iar fortele regimului sirian au efectuat mai multe bombardamente in zona.Presa de stat de la Damasc a anuntat ca fortele guvernamentale nu au efectuat atacuri chimice, iar informatiile prezentate in presa occidentala sunt "inventii" generate de faptul ca rebelii au pierdut majoritatea teritoriilor ocupate.Ministerul rus al Apararii aminteste ca a avertizat in repetate randuri despre posibile provocari privind utilizarea armelor chimice in Siria. Rusia sustine ca acuzarea fortelor guvernamentale siriene de catre SUA are ca scop justificarea unei eventuale interventii militare in Siria. ...citeste mai departe despre " Trump reactioneaza dupa atacul chimic din Siria: Putin il sprijina pe animalului Assad. Un mare pret va fi platit! " pe Ziare.com