Trump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai buna

"Am avut o reuniune extraordinara la NATO. Au platit in plus 33 de miliarde de dolari si vor plati suplimentar sute de miliarde de dolari in viitor, doar datorita mie. Alianta Nord-Atlantica era slaba, acum este din nou puternica (un lucru rau pentru Rusia) . Presa scrie doar ca am fost nepoliticos cu liderii, nu mentioneaza niciodata fondurile!", a transmis Donald Trump prin Twitter "Chiar daca am avut o reuniune extraordinara la NATO, obtinand sume mari, am avut o intrevedere chiar mai buna cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Din nefericire, relatarile sunt in acest fel - Stirile False au innebunit!", a adaugat Donald Trump.Presedintele SUA, Donald Trump, si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in Vladimir Putin decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a spus Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor.Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Pe fondul criticilor, Donald Trump a subliniat ca isi mentine "increderea in oamenii" lui "din serviciile de informatii"."Intalnirea de la Helsinki a fost o oportunitate pierduta de tragere la raspundere a Rusiei pentru ingerintele electorale din 2016", a comentat un alt lider republican, senatorul Lindsey Graham.Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, a afirmat ca actiunile lui Donald Trump "au contribuit la consolidarea adversarilor, slabind apararea SUA si a aliatilor".John Brennan, fost director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a catalogat "tradatoare" si "imbecile" afirmatiile lui Donald Trump. "Nu sunt altceva decat declaratii tradatoare. Nu doar ca sunt afirmatii imbecile, el este in totalitate sub controlul lui Vladimir Putin. Unde sunt patriotii republicani?", a transmis ...citeste mai departe despre " Trump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai buna " pe Ziare.com