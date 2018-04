Trump s-a linistit dupa ce a atacat Rusia si Siria pe Twitter. Franta, SUA si Marea Britanie pun presiune pe Assad

Din pacate, dictatorul sirian a ajuns la concluzia ca e cea mai eficienta arma de lupta impotriva gruparilor care continua sa reziste in diferite zone din tara."...atacul a functionat. Cateva ore mai tarziu, in timp ce salvatorii aliniau corpurile celor morti pe strada, rebelii au acceptat sa predea orasul si sa fie mutati impreuna cu familiile lor intr-o alta zona. Duma, un oras modest la nord-vest de Damasc, care a fost controlat de Opozitie inca din primii ani ai conflictului, a fost ultima localitate aflata sub controlul acestora intr-o zona cunoscuta sub numele de Ghouta de Est.Vinerea trecuta, negocierile cu rebelii au esuat, iar guvernul sirian a inceput o noua ofensiva impotriva orasului, bombardandu-l puternic, in timp ce avioane de lupta si elicoptere au atacat localitatea", scrie New York Times.Nu exista inca informatii exacte despre substanta chimica folosita si, din aceasta cauza, oficialii rusi sustin ca atacul chimic e o diversiune folosita de rebeli pentru a pune intr-o pozitie dificila fortele guvernamentale, dar faptul ca luptatorii din Opozitie s-au predat imediat dupa atacul considerat chimic arata cruzimea si eficienta ofensivei neconventionale asupra orasului.Esecul primaverii arabeRazboiul civil din Siria a inceput in anul 2011, in ceea ce s-a numit "primavara araba", o revolta populara care a cuprins nordul Africii si Asia orientala daramand regimurile dictatoriale din Tunisia, Egipt si Libia.Pe fondul revoltelor, in Siria se declanseaza un atac asupra regimului dictatorial al lui Bashar al-Assad, dar acesta rezista. In acelasi context, mai multe grupari rebele fondeaza Statul Islamic, generand un val de atentate provocate de teroristi pe teritoriul Europei si pe cel al SUA.Dupa sapte ani, tensiunile din zona sunt departe de a se fi incheiat, iar sperata democratizare a statelor arabe nu s-a produs. Regimul Bashar al-Assad a primit sprijinul Rusiei pentru ca Vladimir Putin , un alt lider autoritar, era interesat sa recastige influenta pierduta in Orientul Apropiat dupa prabusirea Uniunii Sovietice.In acest moment, in urma unui amestec timid in conflict al puterilor occidentale, Bashar al-Assad a preluat controlul a peste jumatate din tara, folosind in mai multe randuri atacuri cu substante chimice asupra gruparilor de rebeli, desi utilizarea a ...citeste mai departe despre " Trump s-a linistit dupa ce a atacat Rusia si Siria pe Twitter. Franta, SUA si Marea Britanie pun presiune pe Assad " pe Ziare.com