Trump s-a mai gandit si respinge cererea lui Putin de a permite ca cetateni americani sa fie interogati

Dupa intalnirea de luni, de la Helsinki, cu presedintele american, Putin a afirmat ca ar putea permite Departamentului Justitiei de la Washington sa interogheze 12 cetateni rusi acuzati de amestec in alegerile prezidentiale din SUA, in 2016.In schimb, liderul de la Kremlin a propus ca Statele Unite sa permita interogarea unor cetateni americani de catre anchetatori rusi."Este o propunere facuta cu sinceritate de presedintele Putin, dar presedintele Trump nu este de acord cu ea", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders."Speram ca presedintele Putin ii va trimite in Statele Unite pe cei 12 rusi identificati, pentru a li se dovedi vinovatia sau nevinovatia", a adaugat ea.