Trump s-a razgandit si recunoaste amestecul Rusiei in alegerile din SUA: Spune ca a fost o greseala de exprimare (Video)

Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaratiilor sale, considerate prea conciliante fata de liderul de la Kremlin.El a spus ca s-a exprimat prost la Helsinki, atunci cand a declarat ca nu are vreun motiv sa nu creada dezmintirile lui Putin cu privire la amestecul Moscovei in alegerile americane."Am acceptat concluziile serviciilor noastre de informatii potrivit carora Rusia s-a amestecat in alegerile din 2016", a declarat Trump, insistand asupra "respectului" sau fata de agentiile federale.Acest amestec al Moscovei "nu a avut niciun impact" asupra rezultatului scrutinului, in care miliardarul republican a obtinut o victorie, a adaugat Trump.Seful statului american a declarat ca a spus o fraza-cheie in conferinta sa de presa, uitand sa puna particula negativa, ceea ce a dat un sens opus mesajului sau.Trump a spus luni, la Helsinki, "nu vad niciun motiv ca Rusia sa fie cea care a procedat la acest amestec".Marti el a dat asigurari ca voia de fapt sa spuna asa: "Nu vad niciun motiv ca Rusia sa nu fie (cea care a procedat la acest amestec) ".Pres. Trump says he misspoke at yesterday's joint presser with Vladimir Putin, meant to say there was no reason "it wouldn't be Russia" behind election meddling."I said the word would instead of wouldn't...I think that probably clarifies things pretty good by itself." pic.twitter.com/BO93vdvoQP- ABC News Politics (@ABCPolitics) July 17, 2018Citeste si:Trump respinge criticile: Tarile NATO vor plati miliarde de dolari doar datorita mie si intalnirea cu Putin a fost chiar si mai bunaDupa ce a umilit Europa , Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului americanGermania il acuza pe Trump ca vrea destramarea UE : Nu ne mai putem baza pe SUACum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-RusiaTrei ore de discutii pe inarmare, scutul antiracheta, gaze si o pasa de la Putin catre Trump: Mingea e la tine! (Video)Rusia ii da dreptate lui Trump: Prostia si stupiditatea Statelor Unite au stricat relatiile dintre noi ...citeste mai departe despre " Trump s-a razgandit si recunoaste amestecul Rusiei in alegerile din SUA: Spune ca a fost o greseala de exprimare (Video) " pe Ziare.com