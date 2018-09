Presedintele Statelor Unite a declarat, la intalnirea cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ca este favorabil solutiei celor doua state, israelian si palestinian, pentru solutionarea conflictului."Imi place solutia celor doua state. Cred ca aceasta functioneaza cel mai bine..., am acest sentiment", a declarat Donald Trump In cursul intrevederii cu Benjamin Netanyahu la Natiunile Unite, Donald Trump a precizat ca vrea sa prezinte in urmatoarele doua-trei luni un plan pentru solutionarea conflictului israelo-palestinian."Cred ca ceva se va intampla. Se spune ca este acordul cel mai dificil de obtinut", a subliniat liderul de la Casa Alba.Statele Unite si-au relocat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, intr-o decizie istorica, la mijlocul lunii mai, dar Trump nu a participat la eveniment.Presedintele american a anuntat din decembrie 2017 decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala Israelului si, implicit, de a muta acolo ambasada SUA.Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU , Uniunea Europeana si Rusia Ulterior, pe fondul criticilor, presedintele SUA a incercat sa isi nuanteze pozitia privind statutul Ierusalimului, refuzand sa excluda posibilitatea impartirii orasului si explicand ca israelienii si palestinienii trebuie sa stabileasca frontierele in oras.Israelul considera orasul Ierusalim drept capitala sa eterna si indivizibila, potrivit terminologiei utilizate de liderii politici israelieni. Autoritatea Palestiniana vrea ca Ierusalimul de Est sa devina capitala viitorului stat palestinian. ...citeste mai departe despre " Trump se declara adeptul solutiei celor doua state in conflictul israelo-palestinian " pe Ziare.com