Trump se dezlantuie asupra autorului cartii despre el: E un ratat care a scris minciuni pentru a vinde o carte plictisitoare

In carte, Wolff face dezvaluiri despre ambitiile prezidentiale secrete ale Ivankai Trump si ofera date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch, desi admiratia nu pare a fi reciproca.Cartea a starnit controverse, intrucat contine multe declaratii socante, despre care autorul sustine ca le poate confirma, avand inregistrari pentru fiecare citat din carte.Evident, Casa Alba considera cartea o lucrare plina de "afirmatii false", un "gunoi de fictiune tabloida".Vezi principalele dezvaluiri facute de Michael Wolff in cartea despre Donald TrumpAcum, Trump isi exprima "focul si furia" cum stie el mai bine, adica pe Twitter Acesta a scris: "Michael Wolff este un ratat care inventeaza povesti pentru a vinde o carte neadevarata si plictisitoare. S-a folosit de Neglijentul Steve Bannon (fost consilier pe probleme strategice al presedintelui - n. red.), care a plans cand a fost concediat si a implorat sa-si primeasca slujba inapoi. Acum, Neglijentul Steve a fost aruncat ca un caine de aproape toata lumea. Ce pacat!".Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018Presedintele Donald Trump face aluzie la declaratiile lui Bannon din cartea lui Wolff.Bannon a fost concediat anul trecut, iar dupa ce au aparut primele fragmente din controversata carte, Trump a spus ca Bannon si-a pierdut mintile.