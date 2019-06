Trump se intalneste astazi cu May. Ce ii va transmite premierul britanic

Cu doar cateva zile inainte sa demisioneze ca lider al Partidului Conservator, premierul alaturi de sotul ei, Philip May, il vor primi pe Trump pentru discutii la sediul guvernului britanic.Trump si May nu vor avea o intalnire bilaterala, insa vor participa la mai multe evenimente care au ca scop sublinierea conexiunilor dintre cele doua tari.Cei doi lideri vor incepe ziua prin a gazdui impreuna un mic dejun la care vor participa firme britanice si americane, aratand astfel beneficiile unui acord comercial bilateral post-Brexit.The Guardian sustine ca premierul britanic va insista ca relatia dintre SUA si Marea Britanie "este un parteneriat grozav", insa va preciza ca ar putea fi mai buna de atat, in timpul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump de marti de la Downing Street.Astfel, May ar urma sa ii spuna lui Trump: "Este un parteneriat minunat, dar cred ca putem face lucrurile chiar si mai bine. Cu un acord comercial bilateral fara taxe, cu o cooperare economica mai larga si prin a continua sa lucram impreuna pentru a influenta economia globala, regulile si institutiile sale - sa mentinem pietele libere, corecte si deschise si sa ne pastram industriile competitive".Iata cum a decurs prima zi a liderului american in Marea Britanie (Foto&Video)Trump a scris pe Twitter , luni dupa-amiaza, ca "un mare acord comercial este posibil de indata ce Marea Britanie scapa de lanturi".Directorii de la banca Barclays si compania farmaceutica GlaxoSmithKline sunt printre cei invitati la micul dejun de la Palatul St James, din centrul Londrei.La intalnire, care va dura in jur de o ora, vor participa si Ivanka Trump si ducele de York, printul Andrew.Guvernul britanic incearca sa se asigure ca discutiile politice vor fi relevante prin sublinierea faptului ca cele doua parti vor avea o agenda plina, acoperind subiecte de la problemele create de Iran in Orientul Mijlociu, relatiile cu China si Rusia si posibilitatea folosirii de arme chimice in Siria.Surse din guvernul britanic au informat ca aceste probleme se vor mentine, indiferent de succesorul lui May. Downing Street nu se asteapta la un comunicat important sau vreun anunt major dupa discutii.Surse din guvernul britanic au subliniat ca, "indiferent de cine va fi in functie, exista factori din alianta SUA-Marea Britanie datorita ...citeste mai departe despre " Trump se intalneste astazi cu May. Ce ii va transmite premierul britanic " pe Ziare.com