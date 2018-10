Trump se lauda ca nu a consumat niciodata alcool: Va puteti imagina daca as fi baut? As fi fost un dezastru

"Nu sunt un consumator (de alcool - n.red.) . Pot sa zic, cu sinceritate, ca nu am baut bere niciodata in viata mea. Este una dintre putinele mele calitati", a afirmat, razand, liderul de la Casa Alba, potrivit CNN."Nu am baut niciodata un pahar cu alcool. Nu am consumat alcool, dintr-un motiv sau altul. Va puteti imagina daca as fi facut-o? As fi fost un dezastru. As fi fost cel mai rau din lume. Nu am baut niciodata, ok?", a insistat Trump.Acesta a fost intrebat despre relatia cu alcoolul a judecatorului Brett Kavanaugh, candidatul sau pentru Curtea Suprema, care este acuzat de o agresiune sexuala la inceputul anilor '80."L-am urmarit. Am fost surprins sa vad cat de vocal este privind faptul ca ii place berea... El nu a spus ca are o relatie perfecta cu alcoolul", a raspuns Trump, intrebat despre acest aspect.De altfel, in urma cu un an, presedintele american a vorbit deschis despre lupta cu alcoolul a fratelui sau, Fred Trump Jr. Acesta a fost alcoolic, murind in 1981, la varsta de 43 de ani."Am avut un frate, Fred. Un tip grozav, cu o personalitate grozava, mult mai buna decat a mea", povestea presedintele SUA la acea vreme. "Dar avea o problema. Avea o problema cu alcoolul si imi tot spunea 'Sa nu bei. Sa nu bei'. Era mai mare decat bine, asa ca l-am ascultat si respectat", a completat Trump.El a mai sustinut ca, de cand a primit acest avertisment de la fratele sau, s-a abtinut de la consumul de alcool si de la fumat, pentru ca "cineva l-a ghidat" in acest sens. "Am invatat datorita lui Fred", mai afirma Trump.AcuzatiileBrett Kavanaugh, nominalizat de presedintele Donald Trump la Curtea Suprema a SUA, este acuzat de trei femei ca ar fi facut parte in tinerete dintr-un grup de baieti care incercau sa convinga fete sa bea si sa consume droguri pentru a putea apoi sa le abuzeze sexual.Intr-o declaratie facuta publica de avocatul ei, una dintre femei sustine, de asemenea, ca a fost victima unui viol colectiv la o petrecere unde Brett Kavanaugh era "prezent". Faptele s-ar fi petrecut in jurul anului 1982."Ingrozita", dar din simtul "datoriei", universitara Christine Blasey Ford l-a acuzat pe Kavanaugh, sub juramant, ca a agresat-o sexual in ...citeste mai departe despre " Trump se lauda ca nu a consumat niciodata alcool: Va puteti imagina daca as fi baut? As fi fost un dezastru " pe Ziare.com