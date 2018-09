Trump a declarat ca nu va accepta sa se intalneasca cu Trudeau, deoarece "tarifele lor sunt prea mari, iar acesta nu pare ca ar vrea sa le schimbe", relateaza Reuters.NAFTA a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 1994, unul dintre obiectivele principale ale tratatului fiind eliminarea graduala a tuturor taxelor vamale dintre statele semnatare.La inceputul lunii septembrie, Donald Trump a transmis printr-un mesaj postat pe Twitter ca exista posibilitatea excluderii Canadei din NAFTA, daca nu va fi facuta o intelegere corecta pentru Statele Unite, dupa decenii intregi de abuz.Citeste si:Trump negociaza la sange cu Canada : A profitat prea mult de Statele Unite!Trump confirma ca are o pozitie de-a dreptul jignitoare in negocierile cu Canada: Macar sa stie cum stam ...citeste mai departe despre " Trump se mentine dur in negocierile cu Canada si refuza o intalnire cu Justin Trudeau " pe Ziare.com