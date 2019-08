Trump se plange ca Google il defavorizeaza ilegal in perspectiva alegerilor prezidentiale

Sundai Pichar, directorul general al Google, "a fost in Biroul Oval incercand din greu sa explice cat de mult ii place de mine, ce treaba grozava face Administratia, ca Google nu are legaturi cu armata chineza, ca nu a ajutat-o pe Hillary cea Necinstita impotriva mea in Alegerile din 2016 si ca..." "....NU intentioneaza sa submineze ilegal Alegerile din 2020, in ciuda tuturor afirmatiilor contrare.Totul a sunat foarte bine pana cand l-am vazut pe Kevin Cernekee, un inginer de la Google, spunand lucruri groaznice despre ce au facut in 2016 si ca vor 'Sa se asigure ca Trump pierde..." "...in 2020.'Lou Dobbs a declarat ca este vorba de o frauda impotriva publicului american. Peter Schweizer a declarat ca este sigur ca au eliminat relatari negative despre Hillary Clinton si au promovat relatari negative despre Donald Ttump (sic!) . Totul foarte ilegal. Urmarim Google foarte indeaproape!", a scris Trump intr-o serie de mesaje pe Twitter , folosind ca si in alte ocazii majuscule, precum si apelativul "Crooked Hillary" la adresa fostului secretar de Stat al SUA, care a candidat impotriva sa in 2016 (ortografia gresita a propriului nume ii apartine de asemenea - n. red.).Dobbs si Schweizer, la care se refera mesajele, sunt respectiv un realizator de emisiuni la televiziunea Fox si un jurnalist de investigatii, transmite AFP.Trump a lasat recent sa se inteleaga ca administratia pe care o conduce va ancheta Google ca urmare a comentariilor miliardarului Peter Thiel. Acesta sustine ca serviciile de informatii chineze s-au infiltrat in compania care detine cel mai mare motor de cautare pe Internet.AFP reaminteste ca nu este primul atac al lui Trump impotriva corporatiilor din domeniul informatic. El a organizat in iulie, la Casa Alba, un summit privind retelele sociale, la care nu au fost invitati principalii actori, Twitter si Facebook , in schimb au participat mai multe personalitati si organizatii ultraconservatoare.Cu acea ocazie, presedintele a cerut sa fie exploatate toate solutiile legale si reglementarile posibile pentru a pune capat "complotului" intre retelele sociale si adversarii sai democrati. ...citeste mai departe despre " Trump se plange ca Google il defavorizeaza ilegal in perspectiva alegerilor prezidentiale " pe Ziare.com