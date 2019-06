Intr-un interviu acordat Fox News, Trump a afirmat ca va avea intalniri cu Putin si cu presedintele chinez Xi Jinping.Presedintele american a confirmat saptamana aceasta ca se va intalni cu Xi Jinping."Vreau sa ne intelegem cu Rusia si cred ca vom face acest lucru. Vreau sa ne intelegem cu China si cred ca vom reusi.Ma intalnesc cu ambii (presedinti) saptamana viitoare in Japonia la G20", a declarat Trump.Amintim ca liderul american s-a intalnit cu presedintele rus si in 2018. Summit -ul a avut loc in capitala Finlandei, Helsinki.Iata mai multe detlaii:Cum au fost intampinati Trump si Putin la Helsinki: "Bine ati venit in tara presei libere!" (Galerie foto)Ce-a zis Trump cand s-a vazut cu Putin: Lumea vrea sa vada ca ne intelegem bine (Video)Trump si Putin sunt fata in fata: Unde se vor face concesii? Cine ce castiga? Ce pierdem noi, ceilalti? Interviu ...citeste mai departe despre " Trump se va intalni cu Putin la summit-ul G20 din Japonia " pe Ziare.com