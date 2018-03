Dupa "Make America great again" (Sa facem America mareata din nou), Trump n-a variat foarte mult si a decis sa mearga pe aceeasi linie: "Keep America Great!" (Sa pastram America mareata)."Sloganul nostru cand vom intra in campanie - va vine sa credeti sau nu dar mai sunt doi ani - va fi: +Sa pastram America mareata+", a declarat Trump, la o intalnire cu militanti republicani in Pennsylvania.Sloganul "Make America great again" a ocupat un loc central in campania victorioasa a lui Donald Trump din 2016.Trump, in varsta de 71 de ani, face aluzie in mod regulat la un al doilea mandat pe care spera sa-l obtina.Citeste si:Pentagonul ii face pe plac lui Trump si anunta o parada militara la Washington. Dar fara tancuri!Trump il admira pe presedintele Chinei, pentru mandatul pe viata: Poate ar trebui sa incercam si noi!Trump a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace. Institutul a sesizat politiaMacron si Schwarzenegger il contreaza pe Trump la unison: Sa facem planeta mareata din nou! ...citeste mai departe despre " Trump si-a ales sloganul pentru alegerile din 2020. Nu e deloc greu de ghicit " pe Ziare.com