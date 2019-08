Trump si-a anulat o vizita in Danemarca, dupa ce premierul n-a vrut sa-i vanda Groenlanda

Liderul de la Casa Alba trebuia sa mearga in Danemarca pe 2 septembrie, la invitatia reginei Margrethe a II-a, conform BBC.Insa saptamana trecuta Trump a sugerat ca SUA sunt interesate sa cumpere Groenlanda, un teritoriu autonom danez.Apoi, premierul danez Mette Frederiksen a replicat ca ideea este "absurda" si ca spera ca presedintele Trump nu vorbeste serios.Liderul american a scris pe Twitter : "Danemarca este o tara foarte speciala cu oameni incredibili, insa bazandu-ma pe comentariile prim-ministrului Mette Frederiksen, ca nu ar avea niciun interes sa discute despre cumpararea Groenlandei, o sa amanam intalnirea noastra programata in doua saptamani pentru alta data...".Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen's comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019Totodata, un purtator de cuvant de la Casa Alba a confirmat ca vizita a fost anulata.Casa regala daneza a confirmat, de asemenea, anularea vizitei, iar purtatorul de cuvant Lene Balleby a spus ca miscarea a fost "o surpriza".Trump a confirmat de curand informatiile potrivit carora este interesat sa cumpere Groenlanda. Cand a fost intrebat duminica daca ar da la schimb un teritoriu american pentru insula, el a raspuns: "Ei bine, s-ar putea face multe lucruri"."In esenta, este o afacere imobiliara mare", a spus el.Ideea a fost insa respinsa de oficialii din Groenlanda si Danemarca. "Groenlanda nu este de vanzare, dar este deschisa pentru comert si cooperare cu alte tari, inclusiv cu SUA", au transmis acestia.Lars Lokke Rasmussen, fostul premier danez, a scris pe Twitter: "Trebuie sa fie o pacaleala de 1 Aprilie".Citeste si:Donald Trump si-a intrebat consilierii daca este posibil ca Statele Unite sa cumpere GroenlandaTrump vrea sa cumpere Groenlanda, politicienii danezi il ironizeazaConsilier economic de rang inalt: Trump nu renunta la ideea de a cumpara Groenlanda, doar se pricepe la imobiliareGluma a la Trump: Promite sa nu construiasca zgarie nori in Groenlanda!A.D. ...citeste mai departe despre " Trump si-a anulat o vizita in Danemarca, dupa ce premierul n-a vrut sa-i vanda Groenlanda " pe Ziare.com