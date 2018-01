"Este ultima sansa. In absenta unui astfel de acord, SUA nu vor mai renunta la sanctiuni pentru a ramane in acordul nuclear legat de Iran . Si daca in orice moment voi considera ca nu se va putea ajunge la un astfel de acord, ma voi retrage imediat din intelegere", a precizat Trump intr-un comunicat.Potrivit AFP, un oficial din Administratia Trump a precizat ca presedintele vrea ca SUA si aliatii europeni sa foloseasca urmatoarele 120 de zile pentru a se intelege in privinta unor masuri mai dure.Pe de alta parte, Trezoreria americana a anuntat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza 14 persoane si companii iraniene, in special pentru incalcarea drepturilor omului. Vizat de sanctiuni este si seful Autoritatii Judiciare, Sadegh Amoli Larijani.Acordul din iulie 2015 - incheiat intre Iran si Grupul Celor Sase ( China Germania , Regatul Unit, Rusia si Statele Unite) - a permis ridicarea unei parti a sanctiunilor internationale impuse Iranului in schimbul unor garantii din partea Republicii islamice cu privire la caracterul exclusiv civil al programului sau nuclear.Presedintele Trump denunta acordul cu regularitate si a refuzat, la jumatatea lui octombrie, sa-l "certifice", catalogandu-l drept "unul dintre cele mai rele" incheiate vreodata de Statele Unite.O lege il obliga pe presedintele american sa spuna Congresului, la fiecare 90 de zile, daca Iranul respecta textul si daca ridicarea sanctiunilor este in interesul Statelor Unite.Citeste siIranul avertizeaza ca si-ar putea relua inarmarea nuclearaStatele Unite sustin ca au probe clare ca Iranul le vinde arme teroristilor ...citeste mai departe despre " Trump si-a anuntat decizia privind Iranul: Este ultima sansa! " pe Ziare.com