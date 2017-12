Trump si-a facut bilantul, pe Twitter: Ce an a fost. Si suntem abia la inceput!

Intr-una dintre aceste postari el a salutat anul record inregistrat pe Wall Street, insotind mesajul si de o intepatura la adresa rivalilor sai din Partidul Democrat si contracandidatei sale in scrutinul din 8 noiembrie 2016, Hillary Clinton.'Daca Democratii (Hillary necinstita) ar fi fost alesi, actiunile voastre ar fi pierdut 50% fata de valoarea lor de dinaintea zilei alegerilor. Acum ele au un viitor frumos - si este doar inceputul!', a scris Trump de la resedinta sa din Mar-a-Lago (Florida)."Trump Rally: Stocks put 2017 in the record books" https://t.co/0foQGaFjMh- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017El s-a referit apoi la alegerile legislative ce vor avea loc in noiembrie 2018, cand republicanii vor trebui sa-si apere majoritatea in Congres. 'De ce sa doreasca alegatorii inteligenti sa trimita democratii in Congres la alegerile din 2018, daca politicile lor vor ucide complet marea bogatie creata de la alegeri?', s-a intrebat Trump.Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election. People are much better off now not to mention ISIS, VA, Judges, Strong Border, 2nd A, Tax Cuts & more?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017Mai departe, el a enumerat lista cu promisiunile de campanie pe care considera ca le-a indeplinit, mentionand printre ele consolidarea protejarii frontierei cu Mexicul in fata imigratiei ilegale - desi inca nu a reusit sa ridice acolo zidul pe care l-a promis -, reforma sistemului fiscal, lupta impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic si nominalizarea unor magistrati republicani in instantele superioare americane.In final, Trump a transmis, urari de Anul Nou americanilor, spunandu-le ca impreuna vor face " America mareata din nou". "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.What a year it's been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG- Do ...citeste mai departe despre " Trump si-a facut bilantul, pe Twitter: Ce an a fost. Si suntem abia la inceput! " pe Ziare.com