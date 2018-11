Discutia a avut loc sambata seara, in cursul unui dineu la care au participat lideri politici din intreaga lume, a declarat duminica un oficial de la Casa Alba, informeaza cotidianul Haaretz.Trump a afirmat saptamana trecuta discuta cu Congresul, Turcia si Arabia Saudita pentru a stabili cine este responsabil de uciderea jurnalistului.Khashoggi a disparut dupa ce 2 octombrie a intrat in Consulatul saudit din Istanbul pentru a obtine documente necesare casatoriei sale. Cadavrul sau nu a fost gasit pana in acest moment.Desi initial a negat, Arabia Saudita a recunoscut ca jurnalistul a fost ucis in consulat intr-o operatiune "neaprobata".Erdogan a anuntat, sambata, ca Turcia a trimis autoritatilor din Arabia Saudita, SUA, Marea Britanie, Franta si Germania mai multe inregistrari despre care Ankara sustine ca ofera detalii despre uciderea dizidentului saudit Jamal Khashoggi. ...citeste mai departe despre " Trump si Erdogan au discutat despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi " pe Ziare.com