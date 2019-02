"Donald Trump si Kim Jong-un au avut intalniri foarte bune si constructive. Cei doi au discutat despre diferite cai de a ajunge la dezarmarea nucleara si despre concepte economice", se arata intr-un comunicat, citat de News.ro."Nu s-a ajuns la niciun acord in acest moment, insa cele doua parti doresc sa se intalneasca in viitor", a adaugat ea.Inainte, liderul nord-coreean a spus ca este dispus sa renunte la arsenalul sau nuclear si ca nu ar fi fost asa nu mai participa la un al doilea summit cu presedintele american."Daca nu as fi dispus sa fac acest lucru, nu as fi aici chiar acum", a afirmat Kim, fiind intrebat de un reporter daca este pregatit sa renunte la arsenalul sau nuclear.Trump l-a completat pe acesta spunand ca: "Acesta cred ca este cel mai bun raspuns pe care l-ati auzit vreodata".Citeste si:Trump le-a interzis reporterilor Reuters, AP, Bloomberg si LA Times sa participe la dineul cu Kim Jong-unSummit nuclear in Vietnam: Trump s-a intalnit cu Kim Jong-un (Video) ...citeste mai departe despre " Trump si Kim Jong-un nu au ajuns la un acord privind dezarmarea nucleara " pe Ziare.com