Trump si Macron prelungesc negocierile privind taxa digitala

"Lucram impreuna pentru un bun acord si pentru a evita orice escaladare a taxelor" vamale, a scris Emmanuel Macron, pe Twitter Astfel, Donald Trump si Emmanuel Macron "s-au pus de acord sa dea o sansa" negocierilor pentru "a gasi o solutie intr-un cadru international" si a evita "un razboi comercial care nu ar fi benefic pentru nimeni", a subliniat aceeasi sursa diplomatica.Pe 7 ianuarie, SUA si Franta si-au stabilit un termen de 15 zile pentru a ajunge la un acord si a permite continuarea muncii la OCDE privind instaurarea unei taxari internationale a gigantilor din domeniul digital, precum Google Amazon sau Facebook Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, care poarta negocieri de mai multe saptamani, urmeaza sa se intalneasca miercuri, la Davos , cu omologul sau american Steven Mnuchin pentru a discuta detaliile continuarii convorbirilor in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica."Franta isi urmareste obiectivul de taxare corecta a companiile din sectorul digital si de a ajunge la un compromis in cadrul OCDE", a reamintit luni presedintia franceza. Parisul a indicat ca va renunta la taxa sa daca se ajunge la un acord international.Franta a decis sa impuna de la 1 ianuarie 2019 o taxa asupra marilor companii din domeniul digital la nivelul de 3% din cifra lor de afaceri, in asteptarea adoptarii unor reglementari internationale.In urma cu un an, SUA au relansat negocierile privind taxarea sectorului digital in cadrul OCDE, pe care le-au blocat de mai multi ani, dar au pus in decembrie conditii respinse de Franta.Administratia Trump a amenintat apoi ca va suprataxa "cu pana la 100%" echivalentul a 2,4 de miliarde de dolari de produse franceze.