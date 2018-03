Trump si May au vorbit despre destructurarea retelelor de spionaj ale rusilor din SUA si Marea Britanie

Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat Presedintia Statelor Unite."Cei doi lideri au fost de acord asupra importantei destructurarii retelelor de spionaj ruse din Marea Britanie si din Statele Unite, asupra necesitatii blocarii activitatilor clandestine ale Rusiei si evitarea viitoarelor atacuri chimice pe teritoriile celor doua tari", a comunicat Casa Alba.Numeroase tari UE , inclusiv Romania , precum si Statele Unite si Canada au anuntat expulzari de diplomati rusi ca reactie la atacul chimic comis pe 4 martie in Marea Britanie, atribuit Moscovei, care neaga orice implicare.