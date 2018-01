Trump si Rusia: Manafort il da in judecata pe procurorul special Mueller

Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio Free Europe/Radio Liberty.Procesul intentat miercuri de Manafort la un tribunal districtual de la Washington reprezinta cea mai directa contestare de pana acum a lui Mueller ca procuror special.Procedura a fost lansata in contextul unor acuzatii din partea republicanilor, potrivit carora echipa lui Mueller a dat dovada de partinire impotriva lui Trump in cursul investigatiilor cu privire la o eventuala coordonare intre echipa de campanie a miliardarului american si Moscova cu scopul de a influenta rezultatul alegerilor americane din 2016.Procesul lui Manafort il vizeaza de asemenea pe adjunctul secretatului Justitiei Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta lui Mueller si care s-a declarat recent multumit de faptul ca fostul director FBI ramane in limitele mandatului sau.Manafort a fost incuplat in octombrie, intre altele, de conspiratie in vederea spalarii de bani provenind din activitatea de lobbyist din partea partidului fostului presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici. El a pledat nevinovat.Manafort este unul dintre cei patru asociati ai lui Trump, alaturi de fostul consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, acuzati in ancheta lui Mueller.In plangere, Manafort denunta ca acuzatiile cu privire la "afaceri vechi de zece ani" cu Ianukovici, care a fost demis din functie in 2014, sunt "complet necompatibile" cu mandatul pe care Mueller l-a primit atunci cand a fost numit, in mai, sa ancheteze posibile legaturi intre Kremlin si echipa de campanie a lui Trump in cursul alegerilor din 2016.Manafort a fost recrutat sa conduca campania prezidentiala a lui Trump in iunie 2016. El a demisionat doua luni mai tarziu, in urma unor acuzatii, in Ucraina, potrivit carora a fost platit cu peste 12 milioane de dolari de partidul lui Ianukovici.In plangere se arata ca paragraful din ordinul de numire al lui Rosenstein, care-i permite sa ancheteze noi probleme care apar in ancheta, este prea larg sa fie admis in baza legislatiei cu privire la procurorii speciali."Ancheta si inculparea de catre procurorul special depasesc cu mult orice autoritate legala de a ancheta legaturi intre persoane asociate campaniei lui Trump si Guv ...citeste mai departe despre " Trump si Rusia: Manafort il da in judecata pe procurorul special Mueller " pe Ziare.com