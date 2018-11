Trump someaza Mexicul sa-i trimita inapoi pe migrantii care vin spre SUA: Vom inchide granita permanent daca trebuie

Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana.Trump a promis ca solicitantii de azil nu vor mai intra cu usurinta in tara, iar luni a amenintat din nou ca va inchide granita dintre SUA si Mexic , care se intinde pe o distanta de 3.200 de kilometri.Presedintele si-a reiterat luni apelul catre Congresul SUA de a finanta gardul la frontiera promis de mult timp.Autoritatile americane au inchis duminica punctul de trecere de la sud de orasul californian San Diego, dupa ce sute de migranti venind din America centrala au incercat sa treaca ilegal frontiera americana pe la Tijuana, in nord-vestul Mexicului.Cel putin 500 dintre ei, printre care femei si copii, care participau la o manifestatie pasnica de-a lungul frontierei, s-au indreptat spre bariera metalica de delimitare si s-au catarat pe ea pentru a incerca sa intre in SUA.Dupa ce au depasit aceasta prima bariera, ei au fost tinta gazelor lacrimogene, a constatat un jurnalist al AFP, in timp ce elicoptere ale armatei americane survolau frontiera la joasa altitudine."Mexicul ar trebui sa fluture steagul trimitand migrantii, multi dintre ei infractori, inapoi in tarile lor. O poate face fie cu avionul, fie cu autobuzul, oricum vrea, insa ei (migrantii) NU vor veni in SUA. Vom inchide granita in mod permanent daca trebuie. Congresul trebuie sa finanteze ZIDUL!", a scris Trump pe Twitter Sute de membri ai caravanelor, inclusiv femei si copii, au protestat pasnic duminica scandand "Nu suntem infractori! Dorim sa muncim!". Pe masura ce se apropiau de granita SUA, migrantii au fost opriti de autoritatile mexicane, care le-au cerut sa astepte sa primeasca permisiunea de a inainta catre granita.Migrantii, majoritatea din Honduras, fug de saracie si violenta si au afirmat ca vor astepta in Tijuana pana cand vor putea solicita azil in Statele Unite. ...citeste mai departe despre " Trump someaza Mexicul sa-i trimita inapoi pe migrantii care vin spre SUA: Vom inchide granita permanent daca trebuie " pe Ziare.com