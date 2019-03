Trump spune ca dezbaterea pe tema Brexitului sfasie tara si o critica pe May: Nu m-a ascultat

Acesta s-a declarat "surprins cat de rau" este gestionata aceasta dezbatere si apreciaza ca acordul divortului ar fi putut sa fie negociat mai bine.Trump, care se considera un maestru al negocierilor, a declarat ca el i-a dat sfaturi premierului britanic Theresa May, dar ca aceasta nu l-a ascultat.Donald Trump: "I'm surprised at how badly it's all gone," I gave Theresa May "ideas on how to negotiate... she didn't listen"#Brexit latest: https://t.co/7BFldGyv91 pic.twitter.com/hSnxU3nO6i- BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2019Deputatii britanici urmeaza se pronunte joi prin vot daca sa ceara o amanare a Brexitului, prevazut in prezent la 29 martie.May a acceptat fara tragere de inima acest vot, dupa ce Camera Comunelor a respins - in doua randuri, in doua luni - acordul retragerii din UE.Trump a facut aceste declaratii primindu-l pe premierul irlandez Leo Varadkar la Casa Alba, la o sarbatorire a Zilei Sf. Patrick, care cade duminica.ACORD COMERCIALEl a declarat anterior ca administratia sa "abia asteapta sa negocieze un acord comercial la scara mare cu Regatul Unit", in timp ce Londra depune in continuare eforturi sa plece din UE.My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019Trump a postat acest mesaj pe Twiitter, in timp ce deputatii britanici par sa se pregateasca sa franeze Brexitul, cel putin pentru moment. Ei vor ca regatul sa ramana in Uniune pana cand se va ratifica un acord al Brexitului.Trump a criticat in mai multe randuri acordul divortului al lui May, apreciind ultima oara ca acesta ar putea "ucide" un viitor acord comercial americano-britanic."Potentialul este nelimitat", apreciaza el in acest tweet.TIMPUL NU E SOLUTIAPe de alta parte, premierul belgian Charles Michel a indemnat joi Londra sa spuna clar ce vrea, in cazul in care cere o amanare a Brexitului.El a apreciat ca nu este sigur ca timpul este solutia. UE, a apreciat el, are nevoie de "mai multe decizii" de la Londra."Trebuie sa stim care este intentia Parlamentului britanic. Care sunt optiunile autoritailor britanice?", a subliniat el. ...citeste mai departe despre " Trump spune ca dezbaterea pe tema Brexitului sfasie tara si o critica pe May: Nu m-a ascultat " pe Ziare.com