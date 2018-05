La sedinta cabinetului american unde presedintele a facut aceste declaratii a participat si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a elogiat activitatea lui Trump in sprijinul aliantei nord-atlantice:"Rolul dumneavoastra conducator in privinta cheltuielilor pentru aparare a contribuit intr-adevar la o schimbare".Stoltenberg a aratat ca in prezent toti aliatii isi sporesc cheltuielile militare si niciunul nu a mai redus bugetele alocate acestui sector.Good meeting with @realDonaldTrump. Your leadership on defence spending is clearly having an impact - Allies are adding billions to their budgets. We are also stepping up the fight against terrorism. In uncertain times we need a strong #NATO. pic.twitter.com/SS86t1ID9Z- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 17, 2018Reuters reaminteste ca, in campania sa electorala din 2016, Donald Trump si-a exprimat scepticismul privind utilitatea NATO. Dupa preluarea mandatului, el a insistat de mai multe ori asupra cresterii bugetelor pentru aparare ale tuturor tarilor membre ale aliantei.#Trump on allies not meeting #NATO defense spending agreement: "We have some that don't and, well, they'll be dealt with" https://t.co/vhazDhLf4N pic.twitter.com/64ix7KLFjw- NATOSource (@NATOSource) May 17, 2018 ...citeste mai departe despre " Trump spune ca va lua masuri fata de tarile NATO care nu-si respecta obligatiile si a dat ca exemplu negativ Germania " pe Ziare.com