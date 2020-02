"Da. Imi voi pune numele pe el", a spus presedintele american, intrebat de jurnalisti inainte de plecarea sa spre New Delhi, unde urmeaza sa efectueze o vizita oficiala de doua zile.Un armistitiu partial de o saptamana a intrat in vigoare sambata in Afganistan inainte de eventuala semnare a unui acord fara precedent intre talibani si SUA pe 29 februarie, cu conditia ca o reducere a numarului atacurilor sa se produca pe teritoriul afgan.Donald Trump nu a precizat ce gen de document si-ar dori sa semneze, dar a precizat ca orice decizie depinde de progresele din teren in timpul acestui armistitiu.Estimand ca violentele s-au diminuat efectiv pentru moment, el a adaugat: "A trecut o zi si jumatate. Vom vedea ce se va intampla"."Vreau sa vad cum decurge aceasta perioada de o saptamana. Daca functioneaza si in restul saptamanii, voi semna acest acord. A venit timpul sa ne intoarcem acasa. Si ei vor sa se opreasca", a adaugat liderul de la Casa Alba."Cred ca talibanii vor si ei un acord. S-au saturat sa se bata", a mai spus Trump.Acest armistitiu partial, sau "reducere a violentelor", este menit sa demonstreze bunele intentii ale insurgentilor islamisti inainte de semnarea unui acord cu Washingtonul privind o retragere graduala a trupelor americane in schimbul unor garantii de securitate.In caz de semnare a acordului, urmeaza sa fie declansate discutii inter-afgane, dupa ce talibanii au refuzat timp de 18 ani sa negocieze cu guvernul de la Kabul, pe care il considera o "marioneta" a SUA. ...citeste mai departe despre " Trump spune ca va semna personal un acord de pace cu talibanii: Si ei s-au saturat sa se bata " pe Ziare.com