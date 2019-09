"Exista multe optiuni. Exista optiunea ultima si exista optiuni mult mai mici decat aceasta", a raspuns presedintele american jurnalistilor care il intrebau din Los Angeles, facand aluzie la un posibil raspuns militar dat Iranului.De altfel, Donald Trump a discutat miercuri si cu premierul britanic Boris Johnson despre necesitatea unui "raspuns diplomatic unit" din partea comunitatii internationale dupa atacurile asupra unor rafinarii in Arabia Saudita, potrivit serviciului de presa al premierului britanic.In cursul unei convorbiri telefonice, presedintele american si prim-ministrul britanic au condamnat aceste atacuri, imputate Iranului de catre Washington. Cei doi aliati au evocat dosarul iranian si au convenit "ca nu trebuie ca Teheranul sa poata obtine o arma nucleara", se precizeaza in comunicat.Trump a precizat de asemenea ca detaliul noilor sanctiuni impotriva regimului islamic va fi precizat "in 48 de ore", la cateva ore dupa ce anuntase inasprirea lor "substantiala" pe Twitter Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif a acuzat Washingtonul ca "tinteste in mod deliberat" civilii iranieni inasprind aceste sanctiuni impotriva Teheranului.Aceste sanctiuni se vor adauga masurilor punitive deja fara precedent impuse de Washington Teheranului de cand miliardarul republican si-a retras tara in mai 2018 din acordul asupra programului nuclear iranian, pe care il considera insuficient pentru a impiedica Republica islamica sa se doteze cu bomba atomica si sa destabilizeze Orientul Mijlociu. ...citeste mai departe despre " Trump spune se gandeste la mai multe variante sa pedepseasca Iranul, inclusiv la "optiunea ultima" " pe Ziare.com