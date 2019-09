Trump sugereaza arestarea pentru tradare a congresmanului care conduce ancheta impotriva lui

"Adam Schiff, membru al Camerei Reprezentantilor, a fabricat ilegal o declaratie falsa si groaznica pe care mi-a atribuit-o ca fiind cea mai importanta parte a convorbiri mele cu presedintele Ucrainei si a citit-o cu voce tare Congresului si poporului american. Nu avea nicio legatura cu ceea ce am spus in convorbirea telefonica. Arestare pentru tradare?", a scris Trump intr-o postare pe Twitter Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 September 2019Ulterior, Donald Trump a revenit cu noi postari impotriva lui Joe Biden si a presei care il ataca.....they made this whole thing up. Impeachment is also a pre-emptive strike for what they think is coming on the Obama Administration's handling of the 2016 Election." Jim McLaughlin, highly respected pollster. @WashTimes @FoxNews- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 September 2019The Fake News Media wants to stay as far away as possible from the Ukraine and China deals made by the Bidens. A Corrupt Media is so bad for our Country! In actuality, the Media may be even more Corrupt than the Bidens, which is hard to do!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 September 2019Donald Trump este acuzat ca i-a solicitat sefului statului ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica, sa ancheteze in legatura cu activitatea depusa de fiul rivalului sau democrat Joe Biden, Hunter Biden - angajat in urma cu cativa ani in consiliul de administratie al companiei petroliere ucrainene Burisma -, sugerand ca Joe Biden ar fi intervenit pentru a opri o astfel de ancheta.Presedintele american a cerut duminica, intr-o serie de mesaje pe reteaua sociala, sa intalneasca toate sursele care au stat la baza sesizarii avertizorului de integritate, dar si ca Adam Schiff, membru al Camerei Reprezentantilor si unul din initiatorii procedurii de destituire, sa fie "interogat la cel mai inalt nivel" pentru frauda si tradare.Citeste si:Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski sa ii anchet ...citeste mai departe despre " Trump sugereaza arestarea pentru tradare a congresmanului care conduce ancheta impotriva lui " pe Ziare.com