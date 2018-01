Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale."Da, o s-o bat pe Oprah", le-a spus Trump unor jurnalisti, potrivit BBC.Pana si fiica lui Trump, Ivanka, a laudat discursul sustinut de Oprah la ceremonia de decernare a premiilor.Un apropiat de-al vedetei sustine ca actrita e "intrigata" de posibilitatea de a candida in 2020.Trump insa nu e speriat de posibilitate, acesta declarand ca ar fi "amuzant" sa candideze impotriva ei."Imi place de Oprah dar nu cred ca va candida. Chiar nu cred. O stiu destul de bine", a spus presedintele SUA.In urma cu doua decenii, Trump declara pentru CNN ca daca ar fi sa candideze, ar alege-o pe Oprah drept vicepresedinte."Oprah. O iubesc pe Oprah. Oprah ar fi intotdeauna prima mea alegere", i-a spus Trump lui Larry King, in urma cu 20 de ani."Daca ar face-o, ar fi grozav. Adica.. e populara, uimitoare, o femeie minunata", a spus Trump.In 2015, la mai putin de o saptamana de cand a anuntat ca va candida la presedintie, Trump a reiterat faptul ca si-o doreste pe Winfrey drept vicepresedinte."Cred ca Oprah ar fi minunata. Mi-ar placea sa o am pe Oprah alaturi, cred ca am castiga foarte usor alegerile", a spus la acel moment actualul presedinte american.Citeste si Cum ar putea Oprah Winfrey sa il bata pe Donald Trump la propriul sau joc ...citeste mai departe despre " Trump sustine ca ar castiga alegerile prezidentiale daca ar candida impotriva lui Oprah: Ar fi amuzant " pe Ziare.com