Trump sustine ca eventualele contacte cu Rusia din campania electorala nu sunt infractiune

"Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale escroacei Hillary si ale democratilor)! ", a transmis Donald Trump pe contul sau de Twitter Collusion is not a crime, but that doesn't matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018"Contactele" cu o anumita persoana sau entitate nu constituie infractiune din punct de vedere juridic, dar procurorul special Robert Mueller investigheaza activitati de coordonare intre entitati guvernamentale ruse si echipa de campanie electorala a lui Donald Trump, ceea ce ar putea atrage acuzatii privind o conspiratie.Expertii atrag atentia ca depistarea colaborarii cu o putere straina in campania electorala poate atrage numeroase acuzatii. Donald Trump a negat in mai multe randuri ca a avut contacte cu Rusia in campania electorala din 2016.Donald Trump ar putea fi audiat in investigatia privind contactele echipei de campanie electorala cu Rusia, a afirmat luni avocatul acestuia, Rudolph Giuliani, sugerand insa ca eventualele "contacte" cu Moscova nici macar nu sunt o infractiune.Rudy Giuliani a denuntat ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller. "Au format o echipa total tendentioasa", a acuzat avocatul lui Donald Trump, citat de postul CNN si de cotidianul The Washington Times.Fostul primar al orasului New York a subliniat ca nu ii recomanda lui Donald Trump sa discute cu echipa lui Robert Mueller, explicand insa ca este posibil ca liderul de la Casa Alba sa vrea audierea pentru a-si demonstra nevinovatia. "Ceea ce cred si ceea ce stiu pot fi doua lucruri diferite. Eu cred ca presedintele nu ar trebui sa discute cu Mueller. Dar stiu cat de convins este el ca nu a facut nimic rau si ca vrea sa explice acest lucru", a spus Giuliani.Intrebat daca Donald Trump risca sa fie inculpat pentru contactele cu Rusia, avocatul a afirmat ca s-ar putea sa nu fie vorba despre o infractiune. "Nici macar nu stiu daca este o infractiune, ma refer la contactele cu Rusia. Daca analizezi infractiunea, atacurile cibernetice sunt. Presedintele nu a comis atacuri cibernetice. Nu i-a platit el sa comita atacuri cibernetice", a spus Giuliani.Biroul Federal pentru Investigatii (FB