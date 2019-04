Trump sustine ca UE este prea dura cu Marea Britanie si e "un partener comercial brutal"

Vezi si: Liderii UE accepta amanarea Brexit pana pe 31 octombrie, dupa negocieri dure dominate de Macron"Pacat ca Uniunea Europeana este asa de dura cu Marea Britanie in ceea ce priveste Brexit-ul. UE este, la fel, un partener comercial brutal cu SUA, ceea ce se va schimba.Cateodata in viata trebuie sa lasi oamenii sa respire daca nu vrei sa se intoarca totul impotriva ta", a scris Trump pe Twitter Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2019Mai devreme saptamana aceasta, Trump a amenintat din nou ca va impune "taxe de 11 miliarde de dolari pentru produsele din UE" pe fondul unei dispute de lunga durata cu privire la subventiile oferite pentru fabricarea de avioane, scrie Politico.Citeste si:Trump anunta ca SUA vor impune taxe vamale de 11 miliarde de dolari produselor din UEUE il ameninta pe Trump cu aceeasi masura in ce priveste taxele vamaleTrump a afirmat anterior ca i-a transmis premierului britanic Theresa May ideile sale "privind modul in care sa negocieze", insa "ea nu a ascultat".Citeste si Theresa May: Trump mi-a spus sa dau in judecata Uniunea EuropeanaAmintim ca liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019.Pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina daca este cazul ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana chiar pe 30 iunie, data solicitata initial de premierul britanic Theresa May.Clauza privind posibilitatea producerii Brexit-ului in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile presedintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garantii ca Marea Britanie va organiza in mod corespunzator alegerile europarlamentare din luna mai. ...citeste mai departe despre " Trump sustine ca UE este prea dura cu Marea Britanie si e "un partener comercial brutal" " pe Ziare.com