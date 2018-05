"Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ posibil", a scris el luni pe Twitter The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 mai 2018Locatarul Casei Albe pare ca a fost infuriat de polemica aparuta in urma dezvaluirii unor declaratii ale lui Kelly Sadler, o membra a echipei de comunicare a Casei Albe, cu privire la senatorul John McCain, bolnav de un cancer cerebral, scrie AFP.Intr-o reuniune interna, ea ar fi spus ca opozitia lui McCain fata de nominalizarea candidatei la conducerea CIA nu este grava, deoarece "el va muri oricum".La cateva luni dupa ce a fost investit presedinte, Trump a promis deja "sa-i prinda" pe autorii unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "brute". ...citeste mai departe despre " Trump tuna si fulgera din cauza "tradatorilor" de la Casa Alba " pe Ziare.com