Trump: "UE face tot atat de mult rau ca China, doar ca este mai mica"

Europenii "au facut anul trecut un excedent comercial de 151 de miliarde de dolari (...) Iar pe deasupra noi cheltuim o avere la NATO pentru a-i proteja", a continuat el."Este teribil ce ne-au facut", a apeciat miliardarul republican."Noua ne place tuturor Uniunea Europeana intr-un fel, dar aceste tari ne trateaza foarte rau. Ne trateaza nedrept", a denuntat el.Locatarul Casei Albe si-a justificat decizia de a impune tuturor partenerilor comerciali ai Statelor Unite taxe vamale la importul de otel si aluminiu."Daca nu le aplicam tuturor, atunci ei (tarile producatoare vizate) trec prin tari care nu sunt supuse si tu pierzi mult timp".Intrebat despre o oportunitate de a face mai degraba front comun cu aliatii Statelor Unite contra Chinei, presedintele american a raspuns negativ."Europenii nu ne vor produsele agricole. Cu toata sinceritatea, ei au agricultorii lor, asadar ei vor sa-si protejeze agricultorii. Dar noi nu-i protejam pe ai nostri", a insistat el.Trump a evocat piata de automobile UE si a aratat cu degetul marcile germane, in timp ce "noi nu ne putem introduce acolo masinile noastre".Administratia Trump a lansat un studiu in vederea unei eventuale cresteri a taxelor vamale la importurile de automobile.Donald Trump s-a angajat de mai multe luni intr-o ofensiva in toate directiile, in domeniul comertului, contra Chinei, pe care o acuza de furt de proprietate intelectuala, dar si contra europenilor si canadienilor, care i-au replicat cu masuri de represalii.Seful statului american a reiterat, in alt subiect de contencios cu Europa , ca societatile europene care fac afaceri cu Iranul vor fi