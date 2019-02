Potrivit lui Mitch McConnell, presedintele "a anuntat ca este pregatit sa semneze" compromisul bugetar la care au ajuns parlamentari democrati si republicani pentru a evita un nou "shutdown", relateaza AFP."El va declara in acelasi moment stare de urgenta nationala", a precizat liderul majoritatii republicane in camera superioara a Congresului.Mitch McConnell a anuntat ca el va sustine acasta procedura rara, care il autorizeaza pe presedintele Statelor Unite sa ocoleasca Congresul pentru a mobiliza fonduri.Casa Alba a confirmat informatia pe Twitter .@PressSec: President Trump will sign the government funding bill, and as he has stated before, he will also take other executive action-including a national emergency-to ensure we stop the national security and humanitarian crisis at the border.- The White House (@WhiteHouse) February 14, 2019"Va fi foarte rau", a reactionat liderul minoritatii democrate in Senat Chuck Schumer.Acest anunt-surpriza pune la indoiala acordul la care au ajuns parlamentarii, care pareau pregatiti sa-l aprobe intr-un Congres impartit.La scurt timp, intr-o conferinta de presa, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a anuntat un vot "mai tarziu astazi (joi) " asupra acordului bugetar. Aceasta nu a oferit insa o reactie imediata privind anuntul despre starea de urgenta nationale.Potrivit Reuters, Pelosi a declarat insa ca ar putea declansa proceduri judiciare in cazul in care Trump declara stare de urgenta nationala. ...citeste mai departe despre " Trump va declara stare de urgenta pentru a-si finanta zidul de la frontiera cu Mexicul " pe Ziare.com