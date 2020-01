Trump vrea inca 4 ani la Casa Alba, dar merita un nou mandat? Cele mai controversate decizii luate de liderul american

La mijlocul lunii decembrie, Camera Reprezentantilor a votat pentru inculparea lui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, acesta fiind primul pas din procedura de destituire a presedintelui american.Mandatul lui Trump nu a fost unul lipsit de controverse, deciziile sale, de cele mai multe ori, starnind valuri de reactii.Anumite sondaje dau ca sigur un nou mandat pentru Donald Trump, in timp ce altele releva ca majoritatea americanilor nu l-ar vota pe liderul american.Totusi, merita sau nu o noua victorie Donald Trump?Ziare.com face o trecere in revista a deciziilor si actiunilor controversate care au marcat mandatul actualului presedinte al SUA.A facut presiuni in UcrainaIncepem cu cea mai recenta controversa: faptul ca Donald Trump este acuzat ca a exercitat presiuni, intr-o convorbire telefonica, asupra omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, cu scopul ca acesta sa lanseze o ancheta care sa-l vizeze pe fiul potentialului sau adversar in alegerile prezidentiale americane din 2020, Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama Democratii americani au lansat, in urma acestor acuzatii, o ancheta in vederea destituiriipresedintelui american.Avocat si investitor, Hunter Biden a facut parte din 2014 in 2019 din Consiliul de supraveghere al producatorului ucrainean de gaze naturale Burisma, intre ai carui fondatori se afla oligarhul prorus Mikola Zlosevski.Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski sa ii ancheteze pe Joseph Biden si pe fiul sau, arata stenograma conversatieiA invins Statul Islamic cu ajutorul kurzilor, apoi i-a abandonatPresedintele SUA a anuntat la sfarsitul lunii octombrie 2019 ca liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit intr-un raid in nord-vestul Siriei.Intre timp, Turcia pornise la razboi impotriva kurzilor din Siria. Ofensiva, pe care Turcia ameninta sa o lanseze de mai multe luni, este a treia pe care Ankara o efectueaza in Siria din 2016.Pe 9 octombrie, Trump parea initial ca da unda verde acestei operatiuni, dupa care a revenit asupra declaratiilor si a dat asigurari ca Statele Unite "nu i-au abandonat pe kurzi", care au jucat un rol crucial in infrangerea militara a SI.Insa ...citeste mai departe despre " Trump vrea inca 4 ani la Casa Alba, dar merita un nou mandat? Cele mai controversate decizii luate de liderul american " pe Ziare.com