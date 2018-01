"Statele Unit au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit in schimb decat minciuni si inselaciune, luandu-i drept idioti pe liderii nostri", a scris presedintele SUA."Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari al carui transfer a fost deja amanat, spunand ca Pakistanul nu face suficient pentru a combate gruparile teroriste care se afla pe teritoriul sau.Relatiile dintre SUA si Pakistan , deja in dificultate din timpul administratiei Obama, care denunta de asemenea atitudinea ambigua a Islamabadului, in special fata de rebelii talibani din Afganistan impotriva carora SUA lupta de la sfarsitul lui 2001, s-au degradat si mai mult de la venirea lui Donald Trump la Casa Alba.Trump a amenintat inca din decembrie ca nu va mai oferi ajutor Pakistanului. "Oferim sume enorme in fiecare an Pakistanului. Trebuie ca si ei sa ne ajute", a spus Trump la prezentarea strategiei sale de securitate nationala.The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018 ...citeste mai departe despre " Trump vrea sa taie ajutoarele pentru Pakistan: Le-am dat 33 de miliarde de dolari si ei ne-au luat drept idioti. Gata! " pe Ziare.com