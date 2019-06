Primindu-l in Biroul Oval pe omologul sau polonez Andrzej Duda, Trump a insistat asupra dorintei sale de a intari prezenta militara a SUA in aceasta tara din Europa de Est ingrijorata de actiunile Rusiei.Intrebat despre proiectele sale concrete, Trump a evocat cifra de 2.000 de soldati, precizand ca ei ar fi probabil transferati din Germania si ca nu este vorba de a trimite trupe suplimentare in Europa."Decizia nu este finalizata", a declarat el, anuntand de asemenea ca Polonia a comandat 30 de avioane de vanatoare americane F-35.Aproape 5.000 de soldati americani stationeaza prin rotatie pe teritoriul Poloniei in cadrul unor operatiuni ale NATO . ...citeste mai departe despre " Trump vrea sa trimita inca 2.000 de soldati americani in Polonia " pe Ziare.com