Tsipras a gasit vinovatii dupa incendiile care au ucis 90 de oameni in Grecia

"Conducerea pompierilor este asigurata de-acum de catre actualul adjunct al comandantului, generalul Vassilios Matheopoulos", iar cea a politiei de "actualul adjunct al acestui corp, generalul Aristidis Andrikopoulos", au anuntat intr-un scurt comunicat serviciile premierului Alexis Tsipras, la finalul unei sedinte a Consiliului de Ministri. Ministrul Protectiei Civile Nikos Toskas a demisionat, la randul sau, vineri.