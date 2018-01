Turcia acuza Casa Alba ca ar fi dezinformat cu privire la discutia dintre Trump si Erdogan

Partea turca sustine ca americanii nu au reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri pe tema ofensivei Turciei in Siria.Donald Trump a vorbit, miercuri seara, la telefon cu Recep Tayyip Erdogan. Ulterior, Casa Alba a indicat ca Trump l-a indemnat pe Erdogan sa-si "reduca si limiteze actiunile militare" din enclava siriana Afrin, unde turcii incearca sa combata militiile YPG (Unitatile de aparare a poporului). Potrivit Washingtonului, Ankara considera ca respectiva militie care este aliata americanilor impotriva Statului Islamic ar actiona in stil terorist."Presedintele Trump nu si-a exprimat ingrijorarea (cu privire) la escaladarea violentelor in Afrin, ci a evocat 'necesitatea de a limita durata operatiunii turce'", sustin sursele turce.Presedintia turca a dezmintit de asemenea ca Trump si-ar fi exprimat "preocuparea fata de retorica falsa si distructiva venita din partea Turciei", asa cum se arata in comunicatul de la Washington. Ankara sustine ca presedintele american a spus doar ca observatiile critice ale turcilor la adresa SUA "provoaca preocupare la Washington".Ankara a mai afirmat ca Donald Trump a promis cu acest prilej ca tara sa "nu mai furnizeaza si nu va mai furniza arme" pentru YPG.Conform Washingtonului, presedintele american a avertizat Turcia in cursul aceleiasi convorbiri sa nu demareze "actiuni care ar risca sa provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane". Atentionarea a fost lansata in contextul in care Ankara are in vedere o operatiune impotriva YPG la Manbij, oras situat la circa 100 km de Afrin si unde sunt prezente forte americane alaturi de militiile kurde.Relatiile dintre Turcia si SUA, aliate in NATO , s-au deteriorat in ultimii ani din mai multe motive. Printre ele se numara sustinerea americana a militiilor kurde siriene.Citeste si:Turcia il ameninta pe Trump: Vom reactiona la actiunile armatei teroriste create de SUAErdogan acuza Statele Unite ca vor sa infiinteze o "armata de teroristi" in Siria ...citeste mai departe despre " Turcia acuza Casa Alba ca ar fi dezinformat cu privire la discutia dintre Trump si Erdogan " pe Ziare.com