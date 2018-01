Turcia deschide un nou front in Siria: A bombardat o zona controlata de kurzii sprijiniti de americani

Bombardamentul a avut loc la granita dintre Turcia si Siria, la cateva zile dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan a amenintat ca va zdrobi militantii YPG kurzi, aflati in regiunea Afrin, ca raspuns la cresterea puterii kurzilor pe o suprafata larga din nordul acestei tari.Actiunea militara directa in teritoriul controlat de militantii kurzi ar deschide un nou front in razboiul civil din Siria si ar insemna ca Ankara sa se confrunte cu forte kurde aliate SUA, intr-un moment in care relatiile Turciei cu Washingtonul sunt tensionate."Operatiunea a inceput cu bombardamente la granita", a spus Nurettin Canikli, ministrul Apararii din Turcia, adaugand ca trupele nu au trecut frontiera in Afrin.Un oficial al Departamentului de Stat american a spus ca aceste miscari ar submina stabilitatea din regiune si nu ar ajuta la protejarea granitei Turciei."Consideram ca o operatiune militara nu serveste cauzei stabilitatii regionale, stabilitatii din Siria sau in legatura cu ingrijorarile turcilor cu privire la securitatea granitei lor", a precizat oficialul, mentionand ca are putine informatii despre aceste actiuni militare ale Turciei.SUA au cerut Turciei sa se concentreze pe lupta impotriva gruparii teroriste Statul Islamic si sa nu desfasoare activitati militare in Afrin.Reuters TV a filmat fortele de artilerie turce aflate in satul turc Sugedigi de la granita cu Siria in timp ce au deschis focul, vineri, asupra regiunii Afrin.Militantii din Unitatile pentru Protectia Poporului (YPG) sustin ca fortele turce au lansat 70 de proiectile asupra unor sate kurde in intervalul dintre miezul noptii si vineri dimineata. Bombardamentele au continuat dupa-amiaza, potrivit lui Rojhat Roj, un purtator de cuvant al YPG in Afrin.Potrivit lui Roj, acesta a fost cel mai mare bombardament turc de cand Ankara a lansat amenintari cu privire la conducerea unor actiuni militare asupra regiunii kurde."YPG este pregatita sa confrunte trupele turce si teroristii FSA. Daca indraznesc sa atace, suntem gata sa ii ingropam unul cate unul in Afrin", a transmis YPG.Agentia de presa rusa RIA l-a citat pe ministrul de Externe, Sergei Lavrov, spunand ca articolele din media cu privire la unitatile militare din Rusia care s-au retras din regiunea Afrin au fost infirmate. Acesta nu a specificat cine le-a infirmat.Turcia a trimis liderul armatei la Moscova, joi, pentru a cere apr ...citeste mai departe despre " Turcia deschide un nou front in Siria: A bombardat o zona controlata de kurzii sprijiniti de americani " pe Ziare.com