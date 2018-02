Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru armata turca de la lansarea acestei ofensive, intitulata "Ramura de maslin" si efectuata cu sprijinul rebelilor sirieni, informeaza AFP.Cei cinci militari se aflau intr-un blindat care a fost lovit, in nord-estul regiunii Afrin, a indicat armata turca, intr-un comunicat.Anterior, aceasta precizase ca un soldat a fost ucis sambata in confruntarile cu combatantii kurzi, iar un altul si-a pierdut viata intr-un atac in provincia Kilis, de la frontiera turca.Armata turca a ripostat cu lovituri aeriene, distrugand refugii si ascunzatori de arme.Cu aceste noi pierderi, numarul soldatilor turci care au murit in ofensiva lansata pe 20 ianuarie a ajuns la 14.De cealalta parte, Ankara da asigurari ca aproximativ 900 de luptatori ai Unitatilor de aparare a poporului (YPG) au fost ucisi in 15 zile de ofensiva, o cifra imposibil de verificat din surse independente.Dar analistii si observatorii de pe teren afirma ca Turcia nu a preluat pana acum controlul decat asupra unor suprafete de teritoriu din jurul frontierei, fara sa se apropie de orasul Afrin.Ofensiva asupra acestei localitati complica si mai mult gasirea unei solutii la razboiul din Siria, care, din 2011, s-a soldat cu peste 340.000 de morti. ...citeste mai departe despre " Turcia incepe sa piarda oameni in conflictul cu trupele kurde din Siria " pe Ziare.com