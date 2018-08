Tucia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite, precizeaza BBC.Sanctiunile impuse de Statele Unite au dus la devalorizarea lirei turcesti cu mai mult de 20%.Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au declansat "razboi economic" impotriva Turciei, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat la finele saptamanii trecute ca a autorizat impunerea de taxe vamale mai mari pentru aluminiul si otelul provenite din Turcia, in contextul tensiunilor dintre cele doua tari.Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt tensionate, din cauza situatiei pastorului american Andrew Brunson, cat si din cauza diferentelor de opinie in ceea ce priveste situatia din Siria.Andrew Brunson a fost arestat in ancheta privind tentativa de lovitura de stat care a avut loc in Turcia in iulie 2016, acesta fiind acuzat ca ar avea legaturi cu miscarea clericului musulman Fethullah Gulen si Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatii considerate drept teroriste de Ankara.Citeste si: Erdogan acuza SUA de "razboi economic" si vrea sa se alieze cu Rusia China si Iran ...citeste mai departe despre " Turcia raspunde sanctiunilor americane: Cresteri si de 140% ale taxelor vamale - Care sunt produsele vizate " pe Ziare.com