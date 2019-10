Turcia este gata sa lanseze ofensiva impotriva kurzilor din Siria, in ciuda amenintarilor lui Trump

"Toate pregatirile in vederea unei operatii au fost incheiate", a anuntat marti Ministerul turc al Apararii, intarind impresia ca ofensiva Ankarei imporiva YPG este iminenta.Tensiunea in nord-estul Siriei, puternica de mai multe luni, a crescut cu un nivel dupa anuntul Casei Albe de duminica seara potrivit caruia militarii americani stationati in zona urmeaza sa fie retrasi in vederea unei operatiuni turce.Insa, acuzat inclusiv in tabara sa, de abandonarea aliatilor Statelor Unite, presedintele Donald Trump si-a schimbat discursul luni, afirmand ca va "distruge complet economia Turciei" daca aceasta "depaseste limitele".Respingand aceste avertismente, vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat marti ca Turcia nu este "o tara care actioneaza in functie de amenintari". "Atunci cand este vorba despre securitatea sa (...), Turcia isi traseaza propria cale", a spus el.Potrivit cotidianului turc Hurriyet, o operatiune ar putea incepe in zilele urmatoare, in contextul in care Statul Major turc asteapta ca retragerea fortelor americane prezente in aceasta zona se se incheie.Turcia intentioneaza, intr-o prima etapa, sa preia controlul asupra unei fasii de teritoriu cu o lungime de 120 de kilometri si cu o latime de aproximativ 30 de kilometri, intre orasele Tal Abyad si Ras al-Ain, potrivit Hurriyet.Luni seara, armata turca a trimis intariri - tancuri - in mai multe puncte ale frontierei sale cu Siria.Ankara intentioneaza sa instituie apoi o "zona de securitate", un fel de zona-tampon de 30 de kilometri latime care sa se intinda de la Eufrat la frontiera irakiana, adica de 480 de kilometri.Aceasta zona are menirea, potrivit Ankarei, sa primeasca o parte dintre cei 3,6 milioane de sirieni refugiati in Turcia si sa desparta frontiera turca de teritoriile cucerite de YPG in toiul haosului sirian.Tarile occidentale sunt recunoscatoare YPG pentru roul lor de prim-plan in infrangerea militara a gruparii Statul Islamic (SI) in Siria, insa Ankara le considera "teroriste", din cauza legaturilor acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care poarta o lupta de gherila in Turcia.In august, Turcia si Statele Unite, doi aliati NATO , au ...citeste mai departe despre " Turcia este gata sa lanseze ofensiva impotriva kurzilor din Siria, in ciuda amenintarilor lui Trump " pe Ziare.com