Turcia ataca cu avioane de vanatoare si artilerie nordul Siriei. Franta condamna ofensiva si cere interventia ONU

In aceasta regiune, un corespondent AFP a auzit o explozie puternica, a vazut ridicandu-se fum la frontiera si a anuntat ca avioane survolau sectorul.Potrivit corespondentului AFP, tiruri de artilerie aveau loc continuu impotriva orasului Ras al-Ain, care au determinat civili sa fuga, dupa ce si-au luat unele lucruri cu ei pe motociclete, cu masini iar unii pe jos."Raiduri aeriene" si tiruri de artilerie au vizat orasul Ras al-Ain si imprejurumile acestuia, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR).Tiruri de artilerie turca au vizat, de asemenea, mai multe sate din regiunea Tal Abyad, situat la randul sau la frontiera cu Turcia, potrivit Observatorului.BREAKING: Turkey launches military operation in northern Syria to remove Kurdish-led forces from the border area and create a "safe zone" to resettle millions of Syrian refugees.Follow latest updates: https://t.co/DAMcRhmCAa https://t.co/JgilEDPMhW- Al Jazeera News (@AJENews) October 9, 2019 Franta a condamnat cu tarie ofensiva lansata de turci in nordul Siriei si a sesizat Consiliul de securitate ONU , a declarat secretarul de stat pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, citata de France Press.La France condamne "tres fermement" l'offensive turque lancee dans le nord de la Syrie et saisit le Conseil de securite de l'ONU, a declare la secretaire d'Etat aux Affaires europeennes, Amelie de Montchalin #AFP- Agence France-Presse (@afpfr) October 9, 2019Potrivit cotidianului turc Hurriyet, Turcia intentioneaza ca mai intai sa preia controlul asupra unei fasii de teritoriu la frontiera, cu o lungime de 120 de kilometri si o latime de aproximativ 30 de kilometri, intre orasele Tal Abyad si Ras al-Ain."Avioanele de razboi turce au inceput sa efectueze atacuri aeriene asupra unor zone civile. Exista o panica puternica in randul oamenilor", a anuntat la randul sau Mustafa Bali, un purtator de cuvant al Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta de combatanti arabi si kurzi din care fac parte YPG si care este sutinuta de Statele Unite."Les avions de guerre turcs ont commence a mener des frappes aeriennes sur des zones civiles, il y a une forte panique ...citeste mai departe despre " Turcia ataca cu avioane de vanatoare si artilerie nordul Siriei. Franta condamna ofensiva si cere interventia ONU " pe Ziare.com