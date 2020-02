In urma tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016 in care au murit aproximativ 250 de oameni, autoritatile turce au declansat o campanie contra presupusilor sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care traieste intr-un exil autoimpus in SUA, aminteste Reuters.In cea mai recenta etapa a acestei campanii, procurorii au dispus arestarea unui numar de 157 de persoane, printre care 101 de ofiteri activi, in cadrul unei anchete efectuate in randul fortelor armate turce. Operatiunea a vizat initial provincia Izmir, din vestul tarii, iar ulterior s-a extins in alte 43 de provincii.Separat, la Ankara au fost arestate 71 de persoane, dintre care 33 lucrau in Ministerul Justitiei.De la tentativa de puci din 2016, aproximativ 80.000 de oameni au fost intemnitati in Turcia in asteptarea procesului, iar aproximativ 150.000 de functionari publici, militari si alti lucratori din sistemul administrativ au fost destituiti sau suspendati din functii.Aliatii occidentali ai Turciei si organizatiile pentru drepturile omului au criticat amploarea acestei campanii lansate de autoritatile turce, in timp ce Ankara a sustinut ca masurile respective sunt un raspuns necesar la amenintarile pentru securitatea tarii.Citeste si: Clericul Fethullah Gulen sugereaza ca guvernul Turciei s-ar afla in spatele asasinarii ambasadorului rus ...citeste mai departe despre " Turcia recurge la sute de noi arestari in Armata si Justitie, la 4 ani de la puci " pe Ziare.com