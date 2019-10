Turcia suspenda operatiunile militare din Siria

"Va fi o pauza in operatiunile militare timp de 120 de ore, in timp ce Statele Unite faciliteaza retragerea combatantilor YPG (Unitatile Populare de Aparare - n.red.) din regiunile afectate spre o zona de securitate. Dupa finalizarea retragerii, Turcia a acceptat un armistitiu permanent", a declarat Mike Pence la Ankara, citat de CNBC.Mike Pence a precizat ca, in acest caz, Statele Unite nu vor extinde sanctiunile impotriva Turciei.Presedintele SUA, Donald Trump , a salutat decizia Administratiei Recep Tayyip Erdogan, explicand ca "vor fi salvate milioane de vieti"."Am vorbit cu presedintele Trump acum cateva minute. Si stiu ca presedintele este foarte recunoscator pentru intentia presedintelui Erdogan de a avansa, de a aplica acest armistitiu, de a oferi oportunitatea unei solutionari pe cale pasnica a acestui conflict izbucnit acum o saptamana", a precizat Pence.Presedintele SUA, Donald Trump, a fost criticat dur de politicieni americani, dar si la nivel international deoarece a retras trupe americane din nordul Siriei pentru a permite Turciei sa lanseze o operatiune militara impotriva grupurilor insurgente kurde care erau aliate cu Washingtonul.Ulterior, Administratia Donald Trump a somat Turcia sa inceteze ofensiva militara din Siria. Liderul de la Casa Alba a atras atentia ca poate "distruge" economia Turciei.Citeste si:Mike Pence si Mike Pompeo se duc la Erdogan acasa, sa vorbeasca de ofensiva din SiriaTurcia va continua ofensiva in Siria, "cu sau fara sustinerea lumii". 50 de bombe atomice americane sunt aproape de zona de conflictOfensiva turca in Siria va continua "pana la atingerea obiectivelor", anunta ErdoganAmericanii au impus sanctiuni Turciei, iar Trump a vorbit cu Erdogan: Ofensiva din Siria este inutila si negandita!Erdogan anunta ca nu va da inapoi in Siria, chiar daca mai multe tari au oprit vanzarile de arme catre TurciaTurcia a tras asupra unor trupe americane din Siria: "Nu a fost o greseala" ...citeste mai departe despre " Turcia suspenda operatiunile militare din Siria " pe Ziare.com