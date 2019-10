Turcia va continua ofensiva in Siria, "cu sau fara sustinerea lumii". 50 de bombe atomice americane sunt aproape de zona de conflict

"Vom continua sa luptam cu toate grupurile teroriste, inclusiv DAESH (acronim arab pentru gruparea Statul Islamic - n.r.), fie ca lumea accepta sau nu sa ne sustina", a declarat pentru AFP directorul de comunicare al presedintiei turce, Fahrettin Altun.El a acuzat militiile kurde YPG, pe care Turcia incearca sa le dezradacineze din zonele pe care le controleaza in nord-estul Siriei, "au vizat deliberat civili la frontiera, inclusiv jurnalisti, inainte de a incheia un targ murdar cu regimul Assad".Fortele regimului Bashar al-Assad au inceput sa se desfasoare marti in anumite sectoare din nordul Siriei pe care nu le controlau, in urma unui acord cu autoritatile kurde vizand limitarea ofensivei turce.Desi considerate "teroriste" de Ankara, militiile YPG sunt aliate ale Occidentului in lupta impotriva jihadistilor ISIL, de unde si condamnarea internationala provocata de ofensiva turca.Fahrettin Altun a afirmat ca Ankara si Washingtonul "sunt de acord asupra necesitatii de a combate si impiedica revitalizarea DAESH", dar acuza precedenta administratie americana a lui Barack Obama ca a "subcontractat" aceasta lupta unei "organizatii teroriste", in speta YPG.Aceste declaratii au loc a doua zi dupa un avertisment ferm al presedintelui Donald Trump , care a cerut Turciei sa puna capat operatiunii sale militare lansate pe 9 octombrie si a anuntat o serie de sanctiuni.Secretarul american al apararii Mark Esper a denuntat si el dur luni ofensiva militara turca "inacceptabila", estimand ca ea a dus la "la eliberarea a numerosi detinuti periculosi" din randul SI.Altun a acuzat "responsabili americani" ca raspandesc informatii false privind situatia din nordul Siriei si ca "ascund crimele comise de filialele siriene ale PKK"."Nu este un secret ca cariera a numerosi responsabili americani, militari si civili, depinde de perpetuarea amenintarii DAESH in Siria", a adaugat el.Americanii isi muta zecile de bombe atomice depozitate in TurciaIn acest context tot mai volatil, Administratia Donald Trump a elaborat, in secret, planuri de evacuare a 50 de bombe atom ...citeste mai departe despre " Turcia va continua ofensiva in Siria, "cu sau fara sustinerea lumii". 50 de bombe atomice americane sunt aproape de zona de conflict " pe Ziare.com